Presenta Fideapech esquema de apoyos y créditos a empresarias de Cuauhtémoc

La Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE), y el Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas en el Estado de Chihuahua (Fideapech) presentaron en ciudad Cuauhtémoc los programas de emprendimiento, desarrollo empresarial y financiamiento, a la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa (Ammje).

El personal de la Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial expuso ante más de 20 empresarias el distintivo “Chihuahua Market” y la estrategia “Hecho en México”, iniciativas orientadas al fortalecimiento de la competitividad y a la promoción de productos y servicios elaborados en el estado.

Representantes de Fideapech informaron sobre las distintas opciones de financiamiento disponibles para emprendedoras y micro, pequeñas y medianas empresas, con créditos de hasta 5 millones de pesos y tasas competitivas para la compra de maquinaria, equipo, insumos y materia prima.

Judith Vega, presidenta de Ammje Cuauhtémoc, agradeció a las dependencias estatales por acercar herramientas y programas que impulsan el crecimiento económico de las mujeres y fortalecen su participación dentro del sector empresarial de la región.