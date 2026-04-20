Realizan hoy guardia de honor para elementos de la AEI que fallecieron en accidente

Este lunes a las 6:00pm la Fiscalía General del Estado (FGE) llevará a cabo una guardia de honor para los elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) que perdieron la vida durante un accidente vehicular el fin de semana pasado.

La ceremonia se llevará a cabo en las instalaciones del C4 en donde estará presente el fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, fiscales de Distrito y especializados, elementos operativos y familiares de los fallecidos.

En el accidente perdieron la vida el Director de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Román Oseguera Cervantes y el elemento Manuel Genaro Méndez Montes, así como dos oficiales instructores de la Embajada de los Estados Unidos que regresaban del operativo de destrucción de laboratorios clandestinos en el municipio de Morelos.

El vehículo en el que viajaban aparentemente sufrió un derrape, alrededor de las 2:00am, en un camino del municipio de Guachochi, cayendo a un barranco y perdiendo la vida en el lugar.