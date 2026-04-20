“Ella tendría sus razones”, dice Hugo González ante ausencia de dirigente de Morena en sesión del Consejo Estatal

Ante la ausencia de Briguite Granados, presidenta del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena en la sesión del Consejo Estatal que preside Hugo González, el también regidor dijo que “tendría sus razones” para no asistir y por tanto se le debería preguntar a ella el por qué no acudió.

González recordó que se les envió una invitación 15 días antes de la sesión del Consejo, y que él se enteró que Granados de la Rosa no acudiría a través de información en medios de comunicación, debido a que la dirigente estatal estaría en los municipios de Madera y Bocoyna en la instalación de los Consejos Municipales.

“Yo lo vi en medios, desafortunadamente no me avisó personalmente; pregúntenle a ella, ella tendría su razones”, expresó el presidente del Consejo Estatal morenista y regidor en el Cabildo de Chihuahua capital.

Asimismo y respecto al acuerdo de neutralidad aprobado ayer en la sesión del Consejo, Hugo González señaló que “el acuerdo nace para armonizarnos con los acuerdos del Consejo Nacional. No estamos inventando nada nuevo, simplemente nos ajustamos a lo que el Consejo Nacional, nos armonizamos”.