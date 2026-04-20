Refuerza Gobernación Municipal inspecciones y vigilancia para un entorno más seguro

La Subdirección de Gobernación del Gobierno Municipal de Chihuahua, informa los resultados de los operativos de supervisión realizados del 13 al 19 de abril, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normatividad en establecimientos comerciales y espacios de convivencia.

Durante este periodo, se llevaron a cabo 252 inspecciones en distintos puntos de la ciudad, donde se levantaron 25 actas administrativas y se realizaron cinco clausuras

Restaurante “La Barra”, por operar fuera del horario permitido y por violación de giro. Cervecería 19 (Sendero), por registrarse una riña al interior del establecimiento. Salón de fiestas “La Mexicana”, por registrarse una riña durante el evento. “Don Paulino Sotol Boutique”, por no contar con su permiso provisional vigente para la venta de bebidas alcohólicas. Oxxo Sacramento, por falta de diversa documentación, entre ella la licencia de funcionamiento.

El Gobierno Municipal reitera su compromiso de mantener operativos permanentes de supervisión, con el objetivo de garantizar la seguridad, el orden y la sana convivencia en Chihuahua Capital.

Asimismo, se hace un llamado a los propietarios y responsables de establecimientos a cumplir con la reglamentación vigente, a fin de evitar sanciones y contribuir a un entorno seguro para todas y todos.