Aplazan nuevamente audiencia de Ovidio Guzmán en EU; será en abril de 2027

eLa audiencia de Ovidio Guzmán López ante una corte federal de Chicago fue aplazada para el 14 de abril de 2027. Foto La Jornada / Archivo

Ciudad de México. La audiencia de seguimiento del proceso penal que enfrenta Ovidio Guzmán López, El Ratón, en Estados Unidos fue aplazada nuevamente, ahora para el 14 de abril de 2027, de acuerdo con un documento de una corte de Chicago.

Es la segunda vez en menos de un mes que se pospone la comparecencia de Guzmán López ante la jueza Sharon Coleman, del Tribunal Federal del Distrito Norte de Illinois. Originalmente, la audiencia estaba prevista para el 28 de octubre; posteriormente se reprogramó para el 7 de diciembre y ahora quedó fijada para abril del próximo año.

Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, se declaró culpable el pasado 11 de julio de diversos cargos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y posesión de armas de fuego, tras ser extraditado a Estados Unidos por el gobierno de México.