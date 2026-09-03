Rafa Loera estrecha lazos con el Colegio de Especialistas en Valuación

Con el objetivo de fortalecer las relaciones con los sectores técnicos y profesionales de la ciudad, el aspirante a la presidencia municipal, Rafa Loera, sostuvo un fructífero encuentro con las y los agremiados del Colegio de Especialistas en Valuación del Estado de Chihuahua A.C.

El gremio está integrado por profesionistas vinculados estrechamente con la valuación, el desarrollo urbano, el sector inmobiliario y el desarrollo patrimonial; la vinculación con el sector es un paso clave para construir una visión conjunta que beneficie el entorno de Chihuahua.

Durante su intervención ante los agremiados, Rafa Loera expuso parte de su trayectoria y del trabajo que ha venido desempeñando a lo largo de su paso por el sector público. Asimismo, el aspirante hizo un amplio reconocimiento al trabajo, la capacidad técnica y la vasta experiencia que las y los especialistas en valuación aportan al desarrollo ordenado del municipio y del estado.

Rafa Loera enfatizó la importancia de escuchar a los colegios de profesionistas y de mantener siempre canales de comunicación activos. En este sentido, reiteró su total disposición para conocer a fondo sus planteamientos e inquietudes y, cuando corresponda, acompañar sus gestiones y generar la vinculación necesaria que fortalezca al sector.

Finalmente, Rafa Loera agradeció de manera especial al presidente del Colegio, Edmundo Hernández Pazos, así como a todos los integrantes de la asociación civil, por la invitación, el recibimiento y la apertura para entablar un diálogo constructivo.