Construirá Bien Común 30 comedores comunitarios antes de concluir el año

El secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Jesús Carrillo Castillo anunció que en lo que resta del año se construirán 30 nuevos comedores comunitarios en diversos municipios de la entidad.

A la fecha hay 40 comedores en funcionamiento, incluyendo la unidad móvil por lo que la dependencia llegará a 70 espacios en alrededor de 30 municipios.

De los nuevos comedores comunitarios, 10 se construirán en Ciudad Juárez en donde únicamente se cuenta con 5 espacios en funciones.

Carrillo destacó que la inversión para los nuevos comedores será mínima, con alrededor de 15 millones de pesos, gracias a convenios de colaboración con los gobiernos municipales.