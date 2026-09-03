Dispersión de mosca por aire y época de frío ayudarán a mitigar gusano barrenador: Mauro

El secretario de Desarrollo Rural, Mauro Parada Muñoz señaló que con la temporada de frío se espera que los casos de gusano barrenador en la entidad disminuyan de manera considerable.

Asimismo, recordó que en próximos días se comenzará con la dispersión de los a estéril por aire, lo que permitirá la cobertura de zonas de difícil acceso.

Al corte del 01 de septiembre, el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria registra 219 casos de gusano barrenador en la entidad de los cuales, 64 se encuentran activos.

La zona sur sigue siendo la más afectada por la plaga del gusano barrenador, según expresó el secretario de Desarrollo Rural.