Actitud de MC es de apoyo a Morena; atomiza el voto opositor y es lamentable: PRI Chihuahua

Luego de las declaraciones del coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, de que “el PRI no tiene calidad moral ni para invitar a una borrachera”, en alusión a la invitación realizada por el dirigente nacional Alejandro Moreno de formar un frente opositor, el jefe estatal del Revolucionario Institucional en Chihuahua, Alex Domínguez, lamentó dicha situación y aseguró que esa actitud de MC es de apoyo a Morena y atomiza el voto opositor.

“Quienes organizan las borracheras pues es Álvarez Máynez. Ya lo hemos visto en varias pedotas ahí en palenques y ya lo hemos visto en estado inconveniente en varios lugares del país. Entonces, quienes son buenos para organizar las borracheras son ellos y alguno que otro sufre accidentes también por andar bajo los efectos del alcohol. Entonces, creo que eso le toca a ellos. Nosotros lo que buscamos es organizar un frente amplio, común, que combata al régimen, un frente que le dé la batalla al oficialismo, nosotros lo que pretendemos convocar es a la unidad de los chihuahuenses para tratar y lograr tener un gobierno de unidad”, señaló Domínguez.

“Vuelo a reiterar: la actitud de MC provoca que exista la atomización de los votos, eso hace que un frente opositor al gobierno se le reste competitividad, no es pensar en función del partido político, es pensar en el interés superior. Ellos están en esa lógica de pensar en su interés particular, no en el interés superior que es el Gobierno del Estado de Chihuahua”, agregó el dirigente estatal del PRI.

Alex Domínguez añadió que lamenta que “esa sea su posición, lamento que con esta actitud están apoyando a Morena y a esa coalición. Es decir, el no ir en un frente opositor hace que estés apoyando de manera clara a quien está en el oficialismo. ¿Por qué? Porque estás buscando dividir la oposición, están buscando atomizar el voto y creo que eso no ayuda al proceso de construcción y de freno a Morena en el territorio nacional. Yo lamento estas declaraciones de Clemente Castañeda. Aquí no se trata de calidad moral, se trata de hacer fuerte al país, de hacer fuerte a México”.

“Nosotros seguiremos convocando hasta el cansancio a conformar un gran frente y si este frente no se consolida, también habremos de ser muy claros de por qué no deben de votar por Movimiento Ciudadano, porque está tratando de atomizar el voto y si logramos construir una gran coalición buscaremos el voto útil para poderle hacer frente a Morena”, concluyó Alex Domínguez.