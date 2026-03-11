Quiere Morena ser el único partido, PT y Verde se juegan su propia supervivencia con reforma electoral: Santiago

Santiago De la Peña Grajeda, secretario general de Gobierno expresó que la intención de Morena con la reforma electoral es llevar al país a un escenario de un partido monolítico, mientras que el Partido del Trabajo (PT) el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se juegan su propia supervivencia en ello por lo cual, decidieron no respaldar la iniciativa.

“Creo que los mexicanos, desde los últimos 30 años, hemos dejado claro que esta es una noción que se tiene que dejar atrás. No es posible que la propuesta nos regrese al México de los 60’s, 70’s, cuando los mexicanos hemos invertido tiempo, dinero, esfuerzo, sangre, sudor, lágrimas para construir un sistema democrático que incluso lleva morena al poder y resulta paradójico, como lo he dicho en otras ocasiones, que ahora pretendan utilizar al propio sistema para destruir nuestras instituciones democráticas”.

Reiteró que cuando se presenta una reforma que requiere demasiadas explicaciones, intentanto vender la historia de que se trata de reducir costos y de acercar a la población las decisiones como se hizo con la reforma judicial, es cuando la ciudadanía debe estar mucho más atenta a las verdaderas intenciones: “ya se le vieron las orejas y la cola al lobo”.

Agregó que el trasfondo de la reforma es generar un sistema que le permita a Morena tener la certeza de que van a tener la mayoría absoluta en ambas Cámaras.