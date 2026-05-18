PVEM Chihuahua refuerza su compromiso con las comunidades indígenas: “el progreso se construye escuchando”, señala Octavio Borunda

En un encuentro celebrado en la comunidad de Narárachi el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Chihuahua, Octavio Borunda, reiteró el compromiso de su instituto político con el desarrollo genuino y la cercanía con las y los ciudadanos.

“Desde Narárachi lo decimos claro: el desarrollo y el progreso se construyen escuchando y caminando cerca de quienes más lo necesitan”, afirmó Borunda, destacando la visita del Comité Directivo Estatal a este municipio serrano.

Por su parte el secretario de Organización, ingeniero Jorge Esqueda, quien encabezó la gira de trabajo por el municipio de Carichí, fue recibido por las autoridades tradicionales de la región, incluyendo al gobernador local y sus capitanes, así como por mujeres, hombres, niños y niñas que, según destacó Esqueda, mantienen “un rostro lleno de esperanza”.

“Hoy, en el Partido Verde encuentran una alternativa real, cercana y comprometida. No venimos a simular ni a tomarnos la foto; venimos a escuchar, a organizarnos y a construir soluciones desde abajo, con la gente y para la gente”, expresó Jorge Esqueda durante su mensaje.

Acompañaron el evento el coordinador del PVEM en Carichí, ingeniero Elías Varela, así como los defensores del voto y del territorio, Javier Madrid y Carlos Luján, quienes, subrayó el partido, “están dando la batalla donde realmente se generan los cambios: en territorio”.

El PVEM Chihuahua reafirmó así su disposición de trabajar de la mano con las comunidades tradicionales, promoviendo una política de cercanía y escucha activa como eje para construir soluciones conjuntas.