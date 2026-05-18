Anuncia UACH a ganadores de la “Más Ciencia, Más Investigación, Más UACH 2026”

El Rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Luis Alfonso Rivera Campos en compañía de Luis Carlos Hinojos Gallardo director de Investigación y Posgrado de la UACH anunció los ganadores de la convocatoria “Más Ciencia, Más Investigación, Más UACH 2026”.

La Uach hoy apuesta a la formación e investigación, tan solo en esta administración de 250 a 450 investigadores actualmente, este año con una inversión de 5 millones de pesos se da paso a más investigadores con 36 proyectos.

“En un arranque de la administración se pidió un desayuno para ellos y eran 100 hoy son más de 450, esta convocatoria su objetivo es apoyar a los investigadores con presupuesto Pta que generen investigaciones novedosas e investigación científica con soluciones para Chihuahua”, comentó el rector.

Yesenia Mendoza Villalobos, jefa de investigación y posgrado comentó que conforme al reglamento y Olán universitario se da el programa de investigaciones y convocó a aquellos que estuvieran interesados en diversos temas, atender problemática exacta y humanidades con tres comités evaluadores con aspectos financieros de investigación y avanzaron al comité técnico con 7 profesores investigadores además del área jurídica de investigación y posgrado, el último comité era encabezada por el rector.