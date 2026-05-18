Más logros en lucha por el agua; Ranchito la Esmeralda recibe agua gratuita tras años de pagar pipas: Alma Portillo

La diputada Alma Portillo informó que este miércoles se concretó por primera vez el cumplimiento de una suspensión otorgada por un Juez Federal para garantizar el suministro gratuito de agua potable a familias de Ranchito La Esmeralda, sector que hasta hoy había permanecido sin red hidráulica y sin acceso al servicio por tubería.

La legisladora explicó que el amparo fue promovido en representación de ocho familias que durante años se vieron obligadas a comprar pipas de agua con sus propios recursos ante la omisión de las autoridades para garantizarles un derecho humano básico.

“Hoy estas familias recibieron agua sin costo derivado de una orden judicial. Esto demuestra que la lucha jurídica sí da resultados y que cuando la autoridad no cumple con su responsabilidad, vamos a seguir utilizando todas las herramientas legales para obligarla a hacer su trabajo”, expresó.

Portillo recordó que este caso forma parte de una serie de amparos promovidos en distintos sectores de Parral y la región, mediante los cuales se ha logrado que las autoridades comiencen a responder frente a problemáticas históricas relacionadas con el acceso al agua.

La resolución judicial obliga a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento a suministrar agua potable mediante pipas mientras no exista infraestructura hidráulica que permita a las familias recibir el servicio a través de la red pública.

La diputada enfatizó que el objetivo de fondo sigue siendo que se instale la tubería correspondiente y que las familias cuenten finalmente con acceso permanente y digno al agua potable.

“Los derechos humanos no se regatean. El acceso al agua no puede depender de la capacidad económica de las familias ni quedar sujeto a la indiferencia gubernamental. Vamos a seguir defendiendo a la gente y exigiendo soluciones reales”, concluyó.