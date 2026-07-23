Purgará sentencia de más de 18 años en prisión por violación a menor de edad

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, en la Zona Norte, demostró en un juicio oral que el acusado Fernando H. H., cometió el delito de violación con penalidad agravada a una adolescente, ilícito por el que fue sentenciado a 18 años y 07 meses de prisión.

En el juicio, una agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Libertad y Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual, presentó las evidencias que establecen la responsabilidad penal del ahora sentenciado, por hechos registrado el 17 de septiembre del año 2022, en un domicilio de la colonia Las Montañas, en Ciudad Juárez.

El ahora sentenciado fue detenido con una orden de aprehensión cumplimentada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación.

Tras dictarse el fallo condenatorio en su contra, recibió la sentencia que purgará en el Centro de Reinserción Social número tres de Ciudad Juárez.

Con estos resultados, la Fiscalía General del Estado, refrenda su compromiso para garantizar a las víctimas el acceso a la justicia y castigar a quienes atenten en contra de las niñas, niños y adolescentes.