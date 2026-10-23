Pone FDZO a menor de edad detenido con armas de fuego y municiones a disposición de FGR

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente, puso a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), al menor de edad de edad, detenido en posesión de dos armas de fuego largas, equipo táctico y diversos cartuchos en Santa Rosalía de Cuevas, municipio de Belisario Domínguez.

El adolescente de iniciales I. G. S., fue detenido a las 16:10 horas del día 22 de octubre de 2026, durante labores de investigación efectuadas por parte de personal de la Agencia Estatal de Investigación en coordinación con personal del Grupo SWAT y Detectives, de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado.

Tenía en su poder dos armas largas tipo AK-47 calibres 7.62 x 39 milímetros, tres chalecos balísticos, doce cargadores, así como 225 cartuchos calibres 7.62 x 39 milímetros, objetos que también fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal.

**Toda persona adolescente debe ser considerada y tratada como inocente en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia firme emitida por órgano jurisdiccional en los términos señalados en esta ley (artículo 26 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes)