“Puede haber ajuste en el precio, pero no significativo”: Consejo Rector de la Tortilla Tradicional tras encuentro con Sheinbaum

El presidente del Consejo Rector de la Tortilla Tradicional Mexicana, Sergio Jarquín, informó que el precio de la tortilla en el país no aumentará “significativamente”, luego de las versiones que señalaban que este alimento comenzaría a venderse hasta en cuatro pesos más.

Nos reunimos con productores y comercializadores para garantizar el Paquete Contra la Inflación y la Carestía en apoyo a la economía de las familias mexicanas. pic.twitter.com/BwRrSH2zur — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 17, 2026

Tras una reunión en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum, con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard y el titular de Agricultura, Julio Berdegué con productores, Jarquín aseguró que no existen aumentos para el producto.

“No hay ningún incremento. Pueden estar tranquilos los mexicanos. Puede haber algún ajuste, pero no es significativo”, señaló ante medios tras salir de la reunión.

El precio de la tortilla sube por costos, no por el maíz: Grupo Consultor de Mercados Agrícolas

En ese sentido, aseguró que se mantendrán las mesas de trabajo entre autoridades y productores de maíz y tortilla para evitar conflictos que encarezcan el producto de la canasta básica.

“Tenemos más alternativas como es comprar el maíz directamente a productores. La regulación del mercado, donde no haya competencia desleal y le dé certeza a los compañeros en sus tortillerías”, señaló.

En tanto, Claudia Sheinbaum informó que se logró un acuerdo con los productores y empresarios tortilleros para mantener el precio del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic) en 910 pesos, evitando así que aumente el costo del alimento.

“Se va a señalizar adecuadamente todos estos los productos en las tiendas de autoservicio para que el consumidor conozca cuáles son los precios de estos productos y que pueda conformar su canasta”, detalló en un video publicado en redes.