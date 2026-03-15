PT y PVEM respaldan el ‘Plan B’ de reforma electoral de Sheinbaum

Senadores de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), manifestaron su respaldo al “Plan B” de la reforma electoral anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que su iniciativa original no alcanzara la mayoría calificada en la Cámara de Diputados.

En un comunicado, las y los legisladores consideraron que se que busca fortalecer la austeridad republicana y ampliar los mecanismos de democracia participativa. Señalaron que la propuesta tiene como objetivo eliminar privilegios que, durante años, han encarecido el funcionamiento del sistema político, con el propósito de redirigir esos recursos al bienestar de la población a través de programas sociales.

“La Presidenta de la República ha sido contundente: el objetivo del nuevo proyecto de reforma constitucional es terminar con los privilegios que durante años han encarecido innecesariamente nuestro sistema político y destinar esos recursos, a través de programas sociales, al bienestar de la población”, indicaron.

Los senadores afirmaron que el planteamiento se enmarca en los principios que, aseguran, han guiado al actual gobierno federal desde su inicio, entre ellos la austeridad republicana, la idea de que “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre” y la premisa de que “con el pueblo todo, sin el pueblo nada”.

Las y los legisladores también sostuvieron que la propuesta de reforma constitucional no vulnera el federalismo ni invade la autonomía de las entidades federativas. Por el contrario, señalaron que los recursos que se logren ahorrar permanecerían en los estados y se destinarían a obra pública, infraestructura y proyectos que beneficien directamente a la población. “El principio es simple: menos privilegios burocráticos y más inversión en la gente”, afirmaron.

Asimismo, indicaron que el proyecto incluye fortalecer la participación directa de la ciudadanía mediante instrumentos como la revocación de mandato y la ampliación de la consulta popular para incluir temas electorales. Según el comunicado, la intención de la reforma es avanzar hacia “una democracia más austera, más cercana a la gente y una justa redistribución de los recursos públicos”.

“Las Senadoras y Senadores de la Coalición Juntos Seguimos Haciendo Historia reafirmamos nuestro apoyo total e incondicional a la presidenta de México, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo”, concluye el documento.

Por otra parte, en un comunicado independiente, la bancada del Partido Verde aseguró que existe coincidencia con diversos puntos del planteamiento presentado por la mandataria federal, particularmente en lo relativo a generar ahorros presupuestales para destinarlos a programas sociales.

“Coincidimos con el planteamiento de la Presidenta de México de hacer un manejo racional de los recursos públicos para aplicarlos a programas sociales en beneficio de la gente”, indicaron las y los legisladores del PVEM.

La bancada señaló que respalda el espíritu de la propuesta presidencial de terminar con privilegios en el uso de recursos públicos y planteó apoyar modificaciones que reduzcan el presupuesto de los congresos locales en las 32 entidades del país, así como establecer topes máximos en sueldos y prestaciones de los legislativos estatales.

Asimismo, expresaron su coincidencia con la propuesta de reducir la integración de los cabildos en los municipios del país. “Vemos positivo que la propuesta de la presidenta Sheinbaum busque un mayor ahorro de recursos reduciendo el número de regidores en las alcaldías y poner límites de integración conforme a la población”, puntualizaron.

Los senadores del Partido Verde también manifestaron respaldo a una eventual modificación en el proceso de revocación de mandato y en los procedimientos para la realización de consultas populares.

“Nosotros estamos a favor de privilegiar las coincidencias sobre la reforma electoral y coincidimos con la propuesta que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia mañanera”, señalaron.

En el mismo posicionamiento, la bancada reiteró su apoyo político a la mandataria federal. “Nuestro compromiso es apoyarla hasta el último minuto de su gobierno”, indicaron.

Por su parte, el coordinador de los senadores de Morena, Ignacio Mier, difundió en la red social X una fotografía de una reunión con dirigentes y legisladores aliados, entre ellos Manuel Velasco, Alberto Anaya, Arturo Escobar y Carlos Puente, junto con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

“Avanzamos en la construcción del Plan B. Nuestro absoluto respaldo a la Presidenta Claudia Sheinbaum”, escribió.

El Partido del Trabajo (PT) también manifestó su respaldo a la presidenta y a la continuidad de la coalición oficialista rumbo a los próximos procesos electorales. En una publicación en X, el partido afirmó: “La fuerza de nuestro movimiento está en la unidad, la lucha y el trabajo para consolidar la #4T rumbo al 2027 y 2030”.

“Nuestro partido se la juega con la Cuarta Transformación, se la juega con Claudia Sheinbaum Pardo y hemos resuelto mantener la coalición”, añadió el PT.

Las expresiones de respaldo ocurren después de que el pasado viernes, durante su conferencia matutina, la presidenta Sheinbaum reconociera que su iniciativa de reforma electoral no obtuvo la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y adelantó que presentará una nueva propuesta.

“Era factible negociar, sí, pero tomé la decisión de no hacerlo”, afirmó la mandataria.

Sheinbaum señaló que prevé presentar el llamado “Plan B” el lunes 16 o martes 17 de marzo. También reconoció que existía la posibilidad de que algunos partidos aliados no respaldaran la iniciativa original.

“Sabíamos que era muy probable que el PT y el (Partido) Verde no votaran a favor. ¿Por qué envié la iniciativa sabiendo de antemano que era muy probable que no pasara? (…) ellos querían seguir nombrando los plurinominales, no querían que se disminuyeran los montos de los partidos”, declaró.

En ese contexto, la mandataria dejó abierta la expectativa sobre la postura que asumirían los partidos aliados frente a la nueva propuesta. “Vamos a ver”, dijo.