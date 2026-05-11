Si saben que hay semanas del calendario escolar que no se aprovechan, la respuesta no es cerrar las escuelas: Presidenta de la Cámara de Diputados

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, señaló que si la autoridad sabe que hay semanas del calendario escolar que no tienen un propósito pedagógico, la respuesta no es cerrar las escuelas sino reorganizarlo para realmente ofrecer una educación de calidad a la niñez mexicana.

“Si la propia autoridad educativa sabe que hay semanas del calendario que no se están aprovechando, entonces la respuesta no debe ser cerrar las escuelas, la respuesta debe ser reorganizar el sistema educativo con tiempos congruentes a la altura de la calidad educativa que los niños necesitan en nuestro país”, indicó en entrevista con representantes de los medios de comunicación.

Al referirse a la posibilidad de que se recorte el calendario escolar a nivel federal, López Rabadán sostuvo que más allá de filias y fobias es necesario que los niños acudan a clases en escuelas bien equipadas.

“He escuchado la exigencia de madres y padres de familia y acompaño la preocupación. Es necesario evitar que se cometa el error de cerrar las escuelas, afectando a niñas, niños y adolescentes”, señaló.

La diputada presidenta afirmó que el interés superior de la niñez obliga a las autoridades a poner por delante sus derechos y prepararlos para un mundo competido y globalizado.

“Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad y a un desarrollo integral y hoy ese derecho exige más atención, no menos clases”, aseveró.

Alertó que los datos indican que México está perdiendo terreno en educación “y la respuesta de la autoridad son menos clases”, lamentó.

“Lo digo de manera institucional, más allá de filias y fobias partidistas, más allá de qué Poder estemos hablando en esta Nación, lo que se necesita en México es que las niñas y los niños vayan a la escuela, a escuelas de calidad, que aprendan, sean competitivos y sean prósperos para su futuro”, subrayó.

En la prueba PISA 2022, refirió, México retrocedió en matemáticas, lectura y ciencias frente a la prueba de 2018, y señaló que sólo uno de cada tres estudiantes alcanza el nivel mínimo, lo que significa que dos de cada tres jóvenes no tienen las herramientas básicas para resolver problemas de matemáticas simples.

“México está perdiendo asistencia, permanencia y aprendizaje; el fútbol y el calor no pueden ser causales para dejar a las niñas y los niños en indefensión educativa”, concluyó.