Propone Arturo Medina incluir a ejidos forestalmente responsables en el Premio Medioambiental 2026

Arturo Medina, coordinador de los diputados del PRI en el Congreso del Estado y representante del Distrito 22, que abarca territorialmente la Sierra Tarahumara, propuso ante la Comisión de Medio Ambiente del Poder Legislativo local incluir de manera especial a los ejidos que desarrollen prácticas de reforestación, conservación del suelo y protección de ríos, fauna y flora en el Premio a la Responsabilidad Medioambiental 2026.

Dicho premio tiene como finalidad reconocer los esfuerzos de organizaciones e individuos en materia de promoción y cuidado del medio ambiente en la entidad; sin embargo, en pocas ocasiones ha logrado incorporar proyectos del medio rural que protegen, desde su origen, los recursos naturales.

“Los esfuerzos que se realizan en la sierra, por comunidades enteras, para cuidar los recursos que sostienen la vida en nuestro estado merecen ser reconocidos, pues enfrentan condiciones particularmente complejas derivadas de la propia naturaleza del territorio”, señaló.

Medina indicó que, en momentos críticos para los bosques, los ríos y las especies animales a nivel global, pulmones y reservas de vida como la Sierra Tarahumara deben recibir atención institucional prioritaria, especialmente en lo que respecta a incentivar a la población para emprender acciones de protección de los entornos naturales.

Las y los diputados integrantes de la Comisión recibieron con agrado la propuesta y plantearon esquemas para la difusión territorial de la convocatoria del premio en la Sierra Tarahumara, así como la realización de diálogos cercanos con organizaciones ejidales a fin de socializar adecuadamente la convocatoria y ampliar de manera efectiva su alcance.