Preside alcalde Marco Bonilla asamblea regional de la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez en Bocoyna

Municipios de la región se unen a la organización para trabajar a favor de niñas, niños y adolescentes

Bocoyna, Chih., a 6 de febrero de 2026.- El alcalde de Chihuahua y presidente de la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez, Marco Bonilla, presidió la Asamblea Regional de esta organización en Creel, donde refrendó el compromiso de los gobiernos municipales para trabajar de manera coordinada con el fin de garantizar los derechos, el bienestar y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

Marco Bonilla como presidente de la organización, tomó protesta a al alcalde s de Bocoyna, Macario Hermosillo y a la Directora del DIF Municipal de Ocampo, Blanca Rascón, como integrantes de la RMCA y agradeció los consejos y aportaciones de las niñas, niños y adolescentes que participaron en la asamblea, y subrayó que el desarrollo de la niñez no puede depender del lugar donde se nace.

“No importa si una niña o un niño nacen en la ciudad de Chihuahua, en Ciudad Juárez, en Creel o en Guachochi; todas y todos merecen las mismas oportunidades, el mismo cuidado, la misma protección y el mismo derecho a soñar con un futuro mejor”, expresó.

Además destacó el valor cultural y social de la Sierra Tarahumara, al señalar que los pueblos rarámuri son guardianes de la tierra y del equilibrio con la naturaleza, y que su visión de comunidad recuerda que el desarrollo no puede sostenerse sin identidad, ni a costa de lo que somos. Añadió que gobernar con sentido humano implica también cuidar el territorio, la cultura y a quienes lo habitan.

Agradeció al municipio de Bocoyna y a su alcalde, Macario Hermosillo, por el cálido recibimiento y la apertura para dialogar sobre uno de los temas más importantes para los gobiernos, la protección de las infancias.

De igual manera, reconoció la participación del Padre Héctor por su valiosa plática, así como a la regidora Joni Barajas, de la comisión de Sociedad Civil Organizada, Asuntos Religiosos y Comunidades Indígenas, por su constante apoyo en este tipo de encuentros. También destacó el respaldo del Gobierno del Estado y la campaña “Cuenta Conmigo: Tu Familia es Primero”, que refuerza el papel de la familia como la primera red de protección para la niñez.

Por su parte, la presidenta del DIF Municipal de Chihuahua, Karina Olivas Maldonado, explicó a las niñas, niños y adolescentes presentes el trabajo que realiza la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez en todo el país, y encabezó una consulta para que fueran ellos mismos quienes señalaran las principales necesidades en sus comunidades. Entre los temas que destacaron se encuentran la salud, el apoyo a sus escuelas y asuntos familiares como una mayor convivencia, cercanía y apertura para dialogar sobre la etapa que están viviendo.

En su intervención, el presidente municipal de Bocoyna, Macario Hermosillo, dio la bienvenida a las y los asistentes, especialmente al presidente de la Red, Marco Bonilla, y refrendó su compromiso de trabajar por la niñez de su municipio en coordinación con todos los seccionales que lo integran.

Finalmente, se destacó que esta asamblea no representa un cierre, sino un punto de partida para convertir lo expuesto, en acciones reales, medibles y sostenidas, con el objetivo de que al cuidar a las niñas, niños y adolescentes, se proteja no sólo el presente, sino también el futuro de Chihuahua y de México.