Presentaron taxistas peticiones durante reunión con diputadas: Santiago De la Peña

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda indicó que durante la reunión que sostuvo ayer jueves con las diputadas Nancy Frías y Joss Vega se abordaron temas de transporte, particularmente de concesiones de taxis pues también asistieron integrantes de dicho gremio.

De la Peña dijo que, a tráves de las diputadas, le plantearon diversas cuestiones como cambios de nombre en las concesiones por cuestiones sucesorias, derivadas del fallecimiento de los propietarios.

Asimismo, adecuaciones tecnológicas en las que adelantó que se continúa trabajando en la elaboración de una aplicación móvil con la cual, la población pueda solicitar el servicio de taxis a nivel estatal.

Agregó que también se reunión con vecinos de la colonia Infonavit Nacional con quien también se abordaron temas de interés para la zona, como la mejora en las rutas de transporte.