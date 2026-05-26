Participa Centro de Capacitación de Personas con Discapacidad en la FisioFeria 2026

Integrantes del Centro de Capacitación y Desarrollo de Personas con Discapacidad, de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC) participaron con una exposición y venta de productos en el bazar inclusivo de la FisioFeria 2026.

El evento organizado por la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), contó con la asistencia de especialistas, estudiantes, emprendedores y ciudadanía en general.

Durante las jornadas, se promovió la inclusión, la atención en el área de la salud y el fortalecimiento del emprendimiento local. Asimismo, las y los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer el talento de alumnas y alumnos del Centro.

Al respecto, el secretario Rafael Loera resaltó la importancia de generar e impulsar espacios accesibles y participativos para todas las personas, donde se busque mejorar la calidad de vida de las personas que padecen alguna discapacidad.

En ese sentido, señaló que se presentó una amplia variedad de productos elaborados en los distintos talleres del Centro, entre ellos piezas de bisutería como collares y pulseras; artículos de talabartería como bolsos, carteras, cinturones y monederos; además de manualidades y recuerdos elaborados con estambre, entre otros artículos.

Loera agregó que constantemente se buscan este tipo de espacios para que las y los alumnos puedan exponer sus creaciones y tengan la oportunidad de generar un ingreso económico que les permita contribuir a la economía de sus hogares.

El funcionario invitó a la población a darse la oportunidad de conocer el talento y la creatividad de las personas con discapacidad que forman parte de este espacio del Gobierno del Estado, donde desarrollan habilidades y elaboran diversos productos a través de los talleres que se imparten.