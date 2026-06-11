Por presunto robo a taller de ductos de la Guadalupe, municipales lo detuvieron

Ciudad de Chihuahua, Chih., 11 de junio de 2026.- Luego de presuntamente cometer un robo sin violencia contra un establecimiento dedicado a la elaboración de ductos de lámina para sistemas de aire acondicionado, agentes municipales lograron la detención de un hombre y recuperaron material y herramientas con valor estimado en 25 mil pesos.

Fue la mañana de este jueves que los afectados se dieron cuenta del supuesto robo y reportaron el hecho a la línea de emergencias 9-1-1 solicitando la presencia de los policías municipales, quienes luego de recibir información realizaron una búsqueda que culminó con la detención de Jesús Iván B. V.

Lograron además de la detención, la recuperación de una máquina de soldar, cableado y otras herramientas que el propietario del taller ubicado en la calle 2 de Abril y 28 de la colonia Guadalupe, había reportado inicialmente como robado, por lo cual el probable autor fue presentado ante la Fiscalía General del Estado para determinar su estado legal.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la probable responsabilidad de las personas mencionadas en él.