Reforma electoral blindará de narco gobiernos; señala Bonilla

El presidente municipal Marco Bonilla dio a conocer que la reforma electoral es buena en el sentido que no permita se filtren los narco gobiernos y no descuidar funciones de suplencias.

“Yo creo que es correcto, por que imagínate están en funciones y dejar el cargo al final para contender no se puede ejercer y es justamente dar un suplente que pueda tener la responsabilidad felicito a los diputados por esta iniciativa ya que le ponen candado”comentó.

Asimismo el alcalde destaca que es una buena iniciativa para evitar la llegada de narco gobiernos esto será fundamental para proteger a los ciudadanos.

Destaca que esto es bueno para evitar que el crimen organizado ponga a sus allegados en lugares del gobierno.