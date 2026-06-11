Cumple Marco Bonilla con seguridad; inician operativos de vigilancia por el mundial

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 11 de junio de 2026.- El Gobierno Municipal, inició con operativos de supervisión y vigilancia en eventos masivos y establecimientos de concentración de personas, con el objetivo de garantizar la seguridad de los asistentes y el cumplimiento de la normatividad vigente.

Como parte de estas acciones, la Subdirección de Gobernación Municipal desplegó un operativo integrado por 30 inspectores del Departamento de Comercio y 20 inspectores del Departamento de Alcoholes, quienes realizarán recorridos permanentes de supervisión en diversos puntos de la ciudad.

Entre las principales acciones se encuentra la vigilancia para evitar la presencia de personas menores de edad consumiendo bebidas alcohólicas, la verificación del cumplimiento de aforos autorizados, la detección de irregularidades en la venta y consumo de alcohol, así como la supervisión de las condiciones generales de operación de los establecimientos y eventos.

Por su parte, la Dirección de Seguridad Pública Municipal fortalecerá las labores de vigilancia preventiva y presencia policial en zonas de alta afluencia, con el propósito de preservar el orden y brindar condiciones seguras para las familias chihuahuenses.

Las autoridades municipales señalaron que estos operativos forman parte de las acciones permanentes de supervisión y prevención que impulsa el alcalde Marco Bonilla para fortalecer la seguridad, promover el cumplimiento de la ley y garantizar espacios adecuados para la convivencia de las y los ciudadanos.

El Gobierno Municipal reiteró que mantendrá una coordinación permanente entre dependencias para atender cualquier incidencia y actuar oportunamente en beneficio de la población.