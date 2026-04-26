Por exceso de veloccidad conductor choca contra camioneta en Periférico de la Juventud

Un fuerte choque se registro esta noche en el Periférico de la Juventud en donde se reportan cuantiosos daños materiales.

El conductor de un vehículo Mazda 3 de color blanco circulaba sobre el periférico la juventud en sentido del norte sur y a la altura de la Avenida Miguel de Cervantes debido al exceso de velocidad que conducía no alcanzó a frenar y se impactó en la parte trasera de una Ford f150 modelo 76 cando, el vehículo completamente destrozado.

Paramédicos de Cruz Roja le brindaron las primeras atenciones a los tripulantes de ambos vehículos sin ser necesario el traslado a un hospital.

Elementos de la policía vial se hacen ese cargo del tráfico y del accidente, para deslindar responsabilidades.

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