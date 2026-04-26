Arde tapicería en la colonia Ramón Reyes; no se reportan lesionados

Un incendio en una tapicería se registró esta noche en la calle 19 de marzo y calle 30 de abril en las inmediaciones de la Colonia Ramón Reyes.

Se trata de un sitio utilizado como tapicería indican en la parte trasera daños totales, tres tanques involucrados dos de 45 y uno de 30.

El área fue acordonada para dejar libre a los elementos de bomberos quiénes sofocaron las llamas hasta el momento no se reportan lesionados solamente daños cuantiosos.

Cabe destacar que en el lugar se dio el rescate de dos gatos, esto gracias a la respuesta del cuerpo de bomberos, el fuego fue controlado.