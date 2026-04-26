Hacienda refinancia 101 mil millones de pesos de deuda pública

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ejecutó una tercera operación de refinanciamiento en el mercado local por 101 mil 368 millones de pesos, con la que sustituyó deuda con vencimientos entre 2026 y 2029 por instrumentos de mayor plazo.

La operación, integrada por Cetes, Bonos M y Udibonos, cambió títulos de corto y mediano plazo por papeles con vencimientos entre 2028 y 2046.

“Como resultado, se extendió el plazo promedio de la deuda refinanciada en 4.32 años, fortaleciendo la composición del portafolio y favoreciendo una mayor profundidad y liquidez en el mercado local”, explicó Hacienda en un comunicado.

Del monto recomprado, 28 mil 635 millones de pesos correspondieron a vencimientos de 2026; 34 mil 489 millones de pesos a 2027.

Asimismo, 19 mil 029 millones de pesos a 2028; y 19 mil 215 millones de pesos a 2029.

Hacienda enmarcó la operación en su estrategia integral de manejo proactivo de pasivos, prevista en el Plan Anual de Financiamiento 2026, y sostuvo que “las condiciones obtenidas reflejan la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros en la solidez macroeconómica del país”.

También afirmó que esta estrategia responde al compromiso del Gobierno de México con la sostenibilidad de la deuda pública, la conducción prudente de las finanzas públicas y los lineamientos aprobados por el Congreso para el ejercicio fiscal 2026.

Esta es la tercera operación de refinanciamiento local del año.

La primera se concretó en enero por 235 mil 552 millones de pesos, además de una nueva referencia de Udibonos a 30 años por 10 mil 408 millones de pesos.

La segunda, anunciada en febrero, fue por 175mil 648 millones de pesos y permitió sustituir Cetes, Bonos M y Udibonos con vencimientos entre 2026 y 2050 por instrumentos con plazos entre 2027 y 2057.

Con estas tres operaciones, Hacienda ha refinanciado 512 mil 568 millones de pesos en el mercado local en 2026, dentro de una estrategia para reducir presiones de vencimiento y distribuir pagos hacia plazos más largos. (EFE)