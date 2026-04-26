Atienden bomberos incendio en recicladora de la Primero de Mayo; no hay personas lesionadas

-Recibieron apoyo de otras dependencias municipales, estatales y federales

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 26 de abril de 2026.- La tarde de este domingo personal del H. Cuerpo de Bomberos se encuentra atendiendo y trabajando en la sofocacion total del incendio registrado en la empresa Procesadora y Recicladora de Materiales Industriales, ubicada en las calles Sierra de la Cal y calle 57, en la colonia Primero de Mayo, donde se almacenaban cerca de 160 toneladas de plástico.

Hasta este momento el siniestro se encuentra controlado y confinado, lo que significa que el fuego no tendrá mayor extensión.

El siniestro se extendió a una superficie aproximada de 3 mil 500 metros cuadrados, incluyendo un predio aledaño; sin embargo, no se reportan personas lesionadas.

Con el objetivo de realizar un combate eficiente del fuego, se activó de inmediato el Sistema de Comando de Incidentes (SCI), mediante el cual se coordinó la participación de distintas corporaciones y cuerpos de auxilio. Las labores fueron supervisadas por mandos de la corporación, encabezados por el bombero primero Carlos Martínez, subdirector del H. Cuerpo de Bomberos.

En total participaron 230 elementos y 57 unidades, entre ellas cisternas de abastecimiento de agua de la Dirección de Mantenimiento Urbano, la Junta Central de Agua y Saneamiento y de la propia empresa afectada.

Gracias a la intervención oportuna de las corporaciones, se evitó la propagación del incendio a otras instalaciones cercanas. Asimismo, fueron rescatados a tiempo cuatro ejemplares caninos que se encontraban en un taller de lonas y mallasombra ubicado en las inmediaciones.

El incendio inició alrededor de las 12:20 horas y, tres horas después, las labores para sofocarlo continuaban por parte de los cuerpos de emergencia.

Las corporaciones participantes fueron: