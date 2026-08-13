Policías municipales de Juárez detienen a sujeto por intentar rociar gasolina a su pareja y prenderle fuego

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Juárez arrestaron a Héctor E. M., por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de violencia familiar y/o lo que resulte.

La intervención se dio luego de que agentes municipales que realizaban recorridos de prevención y vigilancia en la colonia Olivia Espinoza, fueron interceptados por una mujer visiblemente alterada la cual les pedía auxilio.

Al brindarle atención y entrevistarse con ella, esta les denunció que momentos antes su pareja sentimental había intentado rociarla con gasolina para prenderle fuego, luego de que este la agrediera física y verbalmente tras encontrarse en estado de ebriedad.

Por lo que señaló el domicilio donde se encontraba su agresor ubicado en el cruce de las calles Olivia Espinoza y Soneto 156, en la colonia en mención, en donde tras el señalamiento directo fue puesto bajo detención.

Previa lectura de derechos, Héctor E. M. de 41 años, fue consignado ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión del delito antes mencionado.