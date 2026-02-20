Policía Municipal asegura a uno con aparente droga en Riberas de Sacramento

Luego de ser señalado como el causante de lesionar con una herramienta de albañilería a un ciudadano, un hombre de 34 años de edad fue detenido en la colonia Riberas de Sacramento por policías municipales y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado.

Según la información proporcionada por el hermano de la víctima, el presunto agresor identificado como Jonathan Raúl M. G., habría golpeado a su hermano momentos antes con un “pico” de los utilizados para labores de albañilería y jardinería, al encontrarse con él en la calle Madeira.

Los agentes procedieron a la detención del hombre señalado con el fin de trasladarlo a la comandancia Norte, y hacer la puesta a disposición ante la Fiscalía General del Estado para garantizar la aplicación de la justicia en el caso, en tanto la misma familia llevó por su cuenta a la víctima con el fin de recibir atención médica.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la probable responsabilidad de las personas mencionadas en él.