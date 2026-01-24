Policía Estatal rescata a cuatro mujeres y dos menores atrapados por la nieve en Guadalupe y Calvo

Elementos de la Policía de Despliegue de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) rescataron a cuatro mujeres y dos menores de edad que quedaron varados debido a la intensa acumulación de nieve registrada en la carretera Parral–Guadalupe y Calvo.

El incidente ocurrió durante la mañana de este viernes 24 de enero, cuando los agentes estatales detectaron una camioneta detenida a un costado de la vía, sin posibilidad de continuar su trayecto a causa de las condiciones climatológicas adversas que cubrían la cinta asfáltica.

Al percatarse del riesgo, los oficiales actuaron de inmediato para salvaguardar a los ocupantes del vehículo. En una primera maniobra, empujaron la unidad y posteriormente la remolcaron hasta un punto seguro, con el fin de evitar que las personas permanecieran expuestas a las bajas temperaturas y a posibles accidentes.

Tras la intervención, los policías confirmaron que las cuatro mujeres y los dos menores no presentaban lesiones ni complicaciones de salud. Posteriormente, fueron trasladados a un municipio cercano, donde se garantizó su resguardo y bienestar.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado reiteró su compromiso de brindar auxilio oportuno a la ciudadanía, especialmente durante contingencias provocadas por fenómenos naturales, priorizando siempre la integridad de las familias chihuahuenses.

Asimismo, recordó que la línea de emergencias 911 permanece activa las 24 horas del día para atender cualquier situación que represente un riesgo para la población.

Estas acciones forman parte de la estrategia de proximidad social impulsada por el titular de la SSPE, Gilberto Loya, enfocada en ofrecer apoyo directo a la ciudadanía y reforzar la atención preventiva en todo el estado.