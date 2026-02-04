Plan de Acción en minerales críticos se alínea con revisión del T-MEC, asegura SE

Ciudad de México. El Plan de Acción entre Estados Unidos y México sobre Minerales Críticos anunciado este miércoles por la Oficina del Representante Comercial de EU (USTR, por sus siglas en inglés), representa un mecanismo pionero para mitigar vulnerabilidades derivadas de distorsiones en el mercado global de estos recursos estratégicos y va en línea con el T-MEC, aseguró Luis Rosendo Gutiérrez, subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía (SE).

Al concluir la Primera Reunión Nacional de Promoción de Inversiones, el funcionario aseguró que este plan es un avance concreto en la cooperación bilateral para fortalecer las cadenas de suministro en América del Norte.

Destacó que los trabajos conjuntos, a cargo de la USTR y la Secretaría de Economía, se centrarán en los próximos 60 días en la identificación de minerales críticos de interés mutuo, la exploración de precios mínimos ajustados en frontera para importaciones y las consultas para integrar estos elementos en un posible acuerdo plurilateral vinculante.

Gutiérrez subrayó que esta iniciativa se alinea con la preparación de la revisión conjunta del T-MEC en julio de 2026 y contribuye a reducir riesgos en sectores como la transición energética, la electromovilidad y las tecnologías avanzadas, donde México participa como productor y socio clave.

El funcionario no proporcionó detalles adicionales sobre los minerales específicos que se priorizarán ni sobre los avances esperados en el corto plazo, pero reiteró que el plan busca proteger empleos y fortalecer la integración productiva regional ante prácticas no de mercado que dominan el procesamiento global.

El anuncio se dio en un contexto donde Estados Unidos avanza en acuerdos similares con otros aliados, como la Unión Europea, para diversificar fuentes de suministro y disminuir dependencias externas en minerales esenciales.