Piratería en México asciende a más de 63 mil mdp: Concanaco

Ciudad de México. En 2025 en México se consumieron productos “pirata” con un valor de 63 mil 262 millones de pesos, lo que representa un gran desafío de cara a la celebración de la Copa del Mundo 2026 que se celebrará en nuestro país en el verano próximo, indicó Octavio de la Torre, presidente de Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur).

Durante la conferencia de prensa “Piratería en México: El desafío económico rumbo al Mundial 2026”, el empresario destacó que la comercialización de estos productos ilegales ha afectado a alrededor de 70 mil empleos formales en el país.

De la Torre hizo énfasis en que las industrias más afectadas por la llamada piratería en el contexto de la celebración del certamen deportivo más importante del mundo, son la textil, la de artículos deportivos, la de comercio minorista, derechos audiovisuales, y todas aquellas marcas que son patrocinadoras oficiales del evento.

“La piratería no sólo es hablar de playeras apócrifas, mercancía falsificada o de ventas en la informalidad, es hablar de legalidad… y de que sí esa derrama que se dará durante el Mundial va a llegar empresas que complen con la legalidad”, apuntó.

Para el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), la mercancía apócrifa es un problema que se debe atacar de fondo, por lo cual hizo un llamado al gobierno para fortalecer los controles aduanales, así como tener más mano dura al momento de cerrar establecimientos que no cumplen con la ley.