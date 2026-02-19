Pide Francisco Sánchez que vuelvan las materias de Español, Matemáticas y Geografía a los libros de texto

El diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, exigió que se restituyan de manera inmediata las materias fundamentales de Español, Matemáticas y Geografía en los libros de texto gratuitos, al considerar que su eliminación representa un grave retroceso en la formación académica de la niñez mexicana.

Francisco Sánchez advirtió que el actual modelo de la Nueva Escuela Mexicana ha desplazado contenidos esenciales para el desarrollo del pensamiento crítico, la comprensión lectora y el razonamiento lógico, sustituyéndolos por materiales con una lamentable carga ideológica.

“Quitar el Español, las Matemáticas y la Geografía de los libros de texto es condenar a nuestros hijos a una educación deficiente. No se puede formar ciudadanos libres, preparados y competitivos sin una base sólida en estas materias”, afirmó.

El legislador señaló que esta modificación responde a una visión centralista e improvisada que prioriza la propaganda política sobre la calidad educativa, afectando a millones de niños en el territorio nacional.

Asimismo, recordó que desde el Congreso del Estado impulsa la iniciativa para urgir al retiro de los libros de texto hechos por el comunista Marx Arriaga y que además se faculte a las entidades federativas a diseñar sus propios libros de texto, para que nunca más se impongan a Chihuahua contenidos ideológicos desde el centro del país.