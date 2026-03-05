Pescadores de Pajapan, Veracruz, piden indemnización por derrame de hidrocarburos

Veracruz, Ver. Los pescadores de las playas del municipio de Pajapan lanzaron un llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para que se les brinde una indemnización a raíz del derrame de hidrocarburos en las playas de la zona.

Señalaron que dicha situación les ha generado múltiples afectaciones y que desconocen hasta qué momento podrán retomar sus actividades económicas, por lo que es necesario y urgente el apoyo.

Durante una reunión los habitantes de la región, restauranteros, pescadores y prestadores de servicios turísticos, exigieron a representantes del gobierno estatal y federal que se comprometan a hacer el pago de indemnización.

“Nosotros nos estamos quedando sin comer, ¿por qué no ven esa situación? Queremos la solución, que nos den una respuesta positiva, estamos viviendo una situación crítica”, señaló uno de los habitantes.

Por su parte, el alcalde de Pajapan, José Luis González, señaló que las autoridades ya han comenzado con el análisis correspondiente para determinar el tamaño del daño en la zona.

Apuntó que hay constancia de afectaciones a los manglares y orillas de la zona de playas, además de que se registró la muerte de varios especímenes de fauna marina.

“Ya recorrimos las áreas afectadas, y se constató el daño, estamos esperando a que se firme una minuta para que la comunitaria los sectores pesqueros y restauranteros tengan una base, (…) se constataron los daños”, dijo.