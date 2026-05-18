“Pensaron que en Chihuahua estamos pendejos”, dice Mario Vázquez de marcha morenista

El senador del PAN, Mario Vázquez, reiteró que no procede el juicio político contra la gobernadora Maru Campos, además de destacar que la marcha del sábado mostró “debilidad estructural” de Morena, pues “pensaron que en Chihuahua estamos pendejos”.

“No procede juicio político contra Maru Campos. No procede porque no afecta a México que se desmantele un narcolaboratorio. Traición a la patria es un argumento político que están utilizando”, explicó Vázquez Robles.

El senador panista afirmó que a los morenistas “les salió el tiro por la culata. Mostraron debilidad estructural, no penetró el mensaje de Morena, entendemos el manejo político por parte de ellos, pero ellos no entienden al chihuahuense”.

“La señora Ariadna Montiel no ha entendido que ya no es la secretaria del Bienestar. Pensaron que en Chihuahua estamos pendejos, y no, no lo estamos”, enfatizó Mario Vázquez.