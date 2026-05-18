Debemos defender el derecho a cuestionar: Marco Bonilla en evento de Gobierno Abierto

Chihuahua jamás será doblado ante nada y ante nadie y Chihuahua seguirá dando norte al país, fueron las palabras en el cierre de su discurso de Marco Bonilla, alcalde de la ciudad en el marco de la quinta Semana Internacional de Gobierno Abierto.

Lo anterior como una iniciativa impulsada a nivel mundial por la Open Government Partnership, la cual tendrá actividades como conferencias, conversatorios y talleres para impulsar la transparencia y rendición de cuentas en la ciudad.

Como primera parte, este lunes el alcalde estuvo presente en El la conferencia magistral “La Apertura Gubernamental en los Municipios”, impartida por el especialista internacional Peter Sharp Vargas, dirigida a ciudadanía, academia, servidores públicos y organizaciones civiles para fortalecer espacios de participación, transparencia y colaboración.

Con estas acciones, Chihuahua se posiciona como referente nacional al impulsar prácticas de Gobierno Abierto, por lo que invitan a ser parte de este u otros eventos que se llevarán a cabo a lo largo de esta semana.

El mandatario capitalino en su discurso dejó temas muy claras como la defensa de los derechos y el defender el cuestionar.

