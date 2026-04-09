Pemex confirma incendio en refinería de Dos Bocas; “controlado” y sin lesionados, reporta Sheinbaum

Villahermosa, Tab. Petróleos Mexicanos (Pemex) confirmó un incendio en la bodega de almacenamiento de coque de la refinería Olmeca de Dos Bocas, por lo que activó los protocolos internos de seguridad al tiempo que fue movilizado todo el cuerpo de emergencia para atender el siniestro y según los primeros reportes no hay lesionados.

El percance se registró la tarde de este jueves y fueron vecinos quienes alertaron de la conflagración y comenzaron a subir a las redes sociales imágenes de la columna de humo que se apreciaba hasta la población de Paraíso, distante unos 5 kilómetros de la refinería.

Según la información de Pemex el sitio en el que inició el fuego es una zona clave dentro del proceso de refinación en ese complejo petrolero.

Al momento los equipos de seguridad continúan trabajando en el siniestro para que el fuego no se propague, y reiteraron que no tienen datos sobre víctimas.

Controlado y sin lesionados: Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el siniestro “está controlado” y “localizado exclusivamente en un área de almacenamiento de coque”.

A través de redes sociales, la mandataria señaló que fue informada por el director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, y el gerente de la refinería sobre la situación del siniestro.

Confirmó que, hasta el momento, no se reportan personas lesionadas y hay 150 elementos de Pemex participando en las labores, con el apoyo de personal de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y autoridades del gobierno estatal.