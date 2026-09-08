Parral y la nueva Ciudad Judicial-Maru, Marcela y Joss, al corte de listón-Medina asume presidencia de la JUCOPO-Choques tricolores y naranjas

Este martes, los tres Poderes del Estado andarán en la ciudad de Parral. Y es que hoy a las 13 horas está prevista la inauguración de la Ciudad Judicial en la Capital del Mundo, instalaciones que albergarán los Juzgados Civiles y Familiares, además del Centro de Convivencia Familia Supervisada, el CECOFAM. La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Marcela Herrera, estará acompañada por la gobernadora Maru Campos y por la presidenta del Congreso, Joss Vega, además de que también andarán ahí la presidenta del Órgano de Administración Judicial, Karla Esmeralda Reyes y el presidente del Tribunal de Disciplina Judicial, Francisco Acosta, así como el alcalde parralense Chava Calderón y el encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado, Francisco Sáenz, por lo que hoy, parte de la agenda pública estará concentrada en esa ciudad del sur del estado, en donde las tres mujeres al frente de los Poderes del Estado se encontrarán de nueva cuenta para cortar el listo inaugural de la Ciudad Judicial de Parral.

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Después de que hace una semana se oficializaron los cambios en la Mesa Directiva del Congreso con la llegada de Joss Vega como presidenta del Poder Legislativo, este día tocará el turno a la Junta de Coordinación Política, y es que a las 8:30 horas, los integrantes de la JUCOPO fueron convocados para constituir su conformación de cara a este tercer año de ejercicio constitucional. Por lo que será el coordinador de la bancada del PRI, Arturo Medina, quien asuma la presidencia de la Junta de Coordinación Política, misma que estuvo a cargo de su homólogo de Morena, Cuauhtémoc Estrada y como señala el acuerdo, este último año de la actual Legislatura le toca el turno al partido tricolor asumir el mando de la JUCOPO, motivo por el que hoy se aprueba el dictamen para que Medina Aguirre asuma la presidencia de la Junta de Coordinación.

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Ya que andamos con cuestiones legislativas, este martes la sesión del Congreso del Estado volverá a estar cargadita de dictámenes, 13 en total, de los cuales 11 vienen en positivo, sin embargo, hay uno que destaca bastante por las implicaciones sociales del mismo. Se trata del que presenta la Comisión de Igualdad Sustantiva, y que reforma diversas disposiciones del Código Penal del Estado para sancionar las lesiones provocadas por ácido o sustancias químicas, es decir, se trata de la llamada “Ley Malena”, reforma que en su momento fue impulsada por las diputadas panistas Joss Vega y Nancy Frías, la petista Irlanda Márquez y la legisladora de Movimiento Ciudadano, Alma Portillo, quienes dejaron a un lado cualquier diferencia partidista para unirse en esta causa en defensa de las mujeres, pues al igual como ocurría en otros estados del país, estos cobardes ataques en contra de las mujeres no tenían una sanción específica, y que tuvo que suceder la historia de la saxofonista oaxaqueña Malena Ríos para visibilizar este tipo de violencia machista, sanción que hoy se hará realidad en Chihuahua cuando el dictamen sea votado en el Pleno durante la sesión de este martes.

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Mientras que ayer los panistas y priistas proaliancistas celebraban el primero encuentro de apertura al diálogo entre los dirigentes estatales Daniela Álvarez y Alex Domínguez, a quienes no les cayó nada bien es a varios morenistas que arremetieron en contra de una posible alianza entre azules y tricolores, tal es el caso de la senadora con licencia y aspirante a la candidatura de la 4T a la gubernatura, Andrea Chávez, la cual aprovechó el momento para recordar que hace un año, el jefe nacional del PAN, Jorge Romero, había roto con el PRI, sin embargo, la juarense que quiere ser gobernadora debería tener callo en eso de que las decisiones políticas se dan en su debido momento y de acuerdo a los tiempos electorales, ni modo que su partido no haya tejido alianzas dudosas y cuestionables, o será acaso que sabe bien que si el PAN y el PRI van juntos, ya no la ven tan fácil en eso de ganar la gubernatura como lo vienen presumiendo en todas las encuestas desde hace más de dos años. Y es que mientras azules y tricolores se unen, al interior del morenismo se siguen dividiendo entre más tiempo pasa y la dirigencia nacional no suelta el nombre del candidato o candidata que irá en busca del Gobierno del Estado.

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Los que de plano sí andan en modo de esta agua no beberé y se han tomado muy en serio eso de que “con el PRI, ni a la esquina”, es la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano a cargo de Jorge Álvarez Máynez y Dante Delgado, los cuales, en conjunto con otros liderazgos naranjas, continúan rechazando la posibilidad de crear un bloque opositor a Morena, al afirmar que ellos irán solos sí o sí en las próximas elecciones, lo que ha desatado una guerra de dimes y diretes entre los dos partidos: los tricolores llamándoles esquiroles a los naranjas y éstos últimos criticando el pasado de los priistas. Eso deja demostrado que a nivel nacional, los emecistas optarán por atomizar el voto opositor, lo que sin duda le hace, quieran o no, el caldo gordo al régimen de Morena.