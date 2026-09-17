“Diálogo institucional siempre debe permanecer”: Memo Ramírez por solicitud de Maru para reunirse con Sheinbaum

El diputado local del PRI y representante del Distrito 21, Guillermo Ramírez, destacó que el diálogo institucional siempre debe permanecer, por lo que aplaudió que la gobernadora Maru Campos busque reunirse en privado con la presidenta Claudia Sheinbaum para tratar temas prioritarios para Chihuahua.

“De ser la gobernadora titular del Ejecutivo Estatal con la titular del Ejecutivo Federal, con la Presidenta, yo creo que es algo importante, es algo que creo que el diálogo institucional siempre debe permanecer, la coordinación, y sobre todo que se entienda que con esta coordinación se pueden sentar los dos gobiernos o los niveles de gobierno, tanto federal como estatal, a resolver los grandes temas que tiene Chihuahua pendientes”, declaró Ramírez Gutiérrez.

El legislador priista destacó que “el tema de seguridad, el tema del gusano barrenador, la apertura de la frontera y lo que plantea la gobernadora Maru Campos en esta carta, que viene siendo el agua, que tanto nos hace falta aquí en Chihuahua y que lo consideramos como un derecho fundamental, totalmente establecido en la Constitución”.

Respecto a si la Presidenta pudiera rechazar la reunión, Guillermo Ramírez señaló que “todavía no quisiera adelantarme a hacer un juicio anticipado ni dar una opinión sobre este tema, porque todavía es algo que no ocurre. Yo creo que la Presidenta, creo que debería estar en la mejor disposición de sentarse a dialogar con el gobierno estatal para ver todos los temas de interés de Chihuahua”.