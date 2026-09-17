Entrega Congreso del Estado el Premio a la Responsabilidad Medioambiental 2026

En Sesión Ordinaria el Congreso del Estado hizo entrega del Premio a la Responsabilidad Medioambiental 2026, en sus cuatro categorías, por sus aportaciones a la conservación, protección y aprovechamiento sustentable del medio ambiente.

Fue la diputada Rosana Díaz Reyes, en representación de la Comisión de Medio Ambiente, Ecología y Desarrollo Sustentable, quien presentó ante el Pleno Legislativo el informe con los resultados de la convocatoria en la cual se inscribieron 146 propuestas de personas físicas, organizaciones de la sociedad civil, empresas y proyectos de investigación ambiental.

Este reconocimiento tiene como propósito distinguir a quienes, desde distintos ámbitos, desarrollan acciones y soluciones que generan beneficios para la comunidad y contribuyen a enfrentar los retos ambientales de Chihuahua.

El reconocimiento en la categoría de personas con trayectoria o acciones destacadas en el ámbito medioambiental, fue otorgado al Dr. Carlos Esteban Guárdiola Márquez, fundador del proyecto 2grow, iniciativa enfocada en el desarrollo de biofertilizantes, biopesticidas microbianos y bioinsecticidas como alternativas sustentables para mejorar la productividad agrícola.

Entre sus aportaciones se encuentran investigaciones sobre las interacciones entre las plantas, la microbiota del suelo y el medio ambiente, así como el desarrollo de estrategias de biofertilización y control biológico de plagas. El proyecto se ha respaldado con años de investigación y cuenta con ocho publicaciones científicas asociadas y ha logrado aplicaciones con éxito en alrededor de ocho cultivos de importancia económica en México, en cinco Estados de la República.

En la categoría de Organizaciones de la Sociedad Civil, el premio fue para al Centro de Cultura Ambiental de Chihuahua, A.C., organización que impulsa acciones para fortalecer la gestión sostenible de los residuos sólidos urbanos y promover una mayor conciencia ambiental.

Esta asociación desarrolló un modelo basado en las llamadas 6 R’s: rechazar, reducir, reutilizar, reparar, reciclar y reintegrar, además de participar en acciones encaminadas a fomentar la separación de residuos desde su origen y la instalación de centros de acopio en distintos puntos de la ciudad.

En la categoría de empresas con políticas, procesos o acciones destacadas para disminuir su impacto ambiental, así como para generar prácticas laborales de carácter sustentable en la Entidad, fue reconocida la empresa chihuahuense Innovak Global, dedicada al desarrollo y comercialización de bioestimulantes y productos biorracionales para la agricultura en México, Estados Unidos y varios países de Latinoamérica.

La empresa cuenta tiene como misión desarrollar y comercializar productos y tecnologías diferenciadas para contribuir a una agricultura sostenible, cuenta con área de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, y ha impulsado acciones tales como el proyecto “Modernizando con conciencia ambiental”, mediante el cual busca reducir el impacto ambiental a través de procesos y prácticas sustentables.

Por último, en la categoría de Proyectos de investigación en materia ambiental, el reconocimiento fue para “Sistema de descarche por gas caliente con aprovechamiento de calor residual”, tecnología desarrollada en Chihuahua que busca reducir el consumo energético de sistemas de refrigeración industrial y comercial mediante el aprovechamiento del calor residual generado por el propio ciclo de refrigeración.

Este proyecto está encabezado por el Dr. Daniel Arturo Leal Chávez, inventor de la patente y responsable técnico de su desarrollo, validación y transferencia tecnológica de acuerdo con la evaluación realizada, la innovación cuenta con viabilidad técnica, impacto ambiental cuantificable y posibilidades de aplicación en sectores como la cadena alimentaria, logística y conservación de productos.

El reconocimiento consistió en la entrega de una medalla, con el escudo del Estado de Chihuahua y la leyenda “Premio a la Responsabilidad Medioambiental”, además, las categorías de Personas, Organizaciones de la Sociedad Civil y Proyectos, un premio de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), respectivamente.

Cabe destacar que el Jurado Calificador estuvo integrado por especialistas de la Universidad Autónoma de Chihuahua y del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, quienes analizaron los proyectos recibidos y emitieron el fallo correspondiente.