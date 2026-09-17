Actualiza Congreso Ley de Vialidad; buscan reforzar seguridad

Con el propósito de armonizar la legislación estatal con la Ley de Movilidad y Seguridad Vial y fortalecer las condiciones de seguridad para quienes transitan por las calles de Chihuahua, el Congreso local realizó una serie de reformas a la Ley de Vialidad y Tránsito para el Estado de Chihuahua.

La diputada Joceline Vega Vargas, presidente de la Comisión de Obras, Servicios Públicos, y Desarrollo y Movilidad Urbana, señaló que las modificaciones van orientadas a actualizar las disposiciones en materia de tránsito, seguridad vial y movilidad, bajo un esquema que reconoce a las personas como el centro del sistema de movilidad.

Dentro de las adecuaciones está la sustitución de la denominación de Subsecretaría de Vialidad y Tránsito por Subsecretaría de Movilidad, además de incorporar a los Observatorios de Movilidad y Seguridad Vial como órganos auxiliares de la misma.

Se contemplan también mayores obligaciones para las y los agentes de movilidad, entre estas el brindar un trato respetuoso a las personas usuarias de la vía; así como modificaciones a los requisitos y atribuciones de las juezas y jueces cívicos.

A la par de lo anterior, se señala que las personas menores de 18 años podrán conducir vehículos únicamente de las seis a las veintidós horas, fuera de este horario solo podrán conducir acompañadas por quien ejerza su patria potestad o tutor, que no se encuentre en estado de ebriedad o bajo la influencia de estupefacientes. Fuera de las zonas urbanas deberán estar acompañados por quien ejerza su patria potestad o tutor en las mismas condiciones que el supuesto anterior.

Uno de los aspectos centrales de la propuesta es el fortalecimiento de las medidas de protección para niñas, niños y adolescentes, al establecer el uso obligatorio de sistemas de retención adecuados para quienes tengan una estatura menor a 1.35 metros, así como para cualquier persona que por su constitución física lo requiera.

También, se realizaron ajustes a los niveles de alcoholemia, límites de velocidad y clasificación de las vías, además de armonizar el proceso para la obtención y cancelación de licencias de conducir. La propuesta establece también que las personas peatonas y con discapacidad tengan prioridad dentro de la jerarquía de movilidad por encima de los vehículos.

Se fortalecieron las acciones de educación y prevención, mediante campañas, programas y cursos de seguridad vial, sensibilización y atención a personas con discapacidad, a fin de contribuir a reducir muertes y lesiones derivadas de siniestros de tránsito.

Por último, la Legisladora señaló que, para llegar al resultado presentado por la Comisión dictaminadora, se instaló una Mesa Técnica en materia de Seguridad Vial, con la participación de diputadas y diputados, personal de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Subsecretaría de Movilidad, del Consejo Consultivo de Vialidad, asesores de las y los legisladores, y personal de la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos.