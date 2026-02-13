ONU celebra fallo que pone fin a prohibición británica contra Palestine Action

Ciudad de México. El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre derechos humanos y lucha contra el terrorismo, el profesor Ben Saul, acogió con satisfacción la decisión emitida este viernes por el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales que concluye que la proscripción del grupo de protesta Palestine Action por parte del Reino Unido fue ilegal.

La Relatora especial de las Naciones Unidas sobre los territorios palestinos, Francesca Albanese compartió la publicación a través de la red social X, acompañada del comentario: “La solidaridad no es un crimen”.

Saul sostuvo que la proscripción violaba las obligaciones del Reino Unido en materia de derechos humanos internacionales, porque no constituía una restricción necesaria ni proporcionada a los derechos humanos a la libertad de asociación, reunión pacífica y expresión.

El relator afirmó que la prohibición gubernamental era “de hecho desproporcionada” e invitó a la ministra del Interior del Reino Unido, Shabana Mahmood, a reflexionar sobre la sentencia y aceptar la decisión del tribunal.

“Adoptar esta medida permitirá a las autoridades competentes no emprender más acciones contra quienes han expresado legítimamente sus creencias sobre Israel y Palestina desde el 5 de julio de 2025 y que fueron afectados por la aplicación policial de la prohibición ilegal; y también a disculparse con quienes fueron perjudicados por haber sido estigmatizados como terroristas”, añadió.