Obtienen vinculación a proceso de imputado por robo a local comercial

• Es probable responsable por robo de mercancía y dañar la puerta principal de un Circle K, en la colonia Obrera

El Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Roberto Joharik S. L., por el delito de robo agravado a un local comercial, cometido el 6 de abril del año en curso, en la ciudad de Chihuahua.

Los datos de prueba expuestos por un agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo, ante el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedor de la causa penal 931/2026, fueron suficientes para acreditar la probable responsabilidad del imputado.

La investigación ministerial establece que, el día 6 de abril de 2026, aproximadamente a las 04:53 horas, Roberto Joharik S. L., acudió a la sucursal de la tienda Circle K, ubicada en las calles 31 y Aldama, en la colonia Obrera, en donde además de causar daños, se apoderó de diversa mercancía.

Hechos por los que fue sorprendido por agentes de la Policía Municipal e intentó huir, pero fue detenido metros más adelante, y puesto a disposición de esta representación social que procedió formulándole imputación.

En la continuación de la audiencia inicial, el Juez de Control, resolvió vincular a proceso al imputado de 26 años de edad, situación jurídica que enfrentará bajo la medida cautelar de presentación periódica a firmar.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso en el combate a los delitos y la recuperación de bienes sustraídos ilegalmente que puedan restituir el daño cometido al patrimonio de los ciudadanos.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).