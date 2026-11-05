Obtiene FEM vinculación a proceso de imputado por desaparición cometida por particulares

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Víctor Alfonso C.G., por el delito de desaparición cometida por particulares en agravio de Erika Lizath L.V.

Agentes del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Búsqueda y Localización de Investigación de Niñas, Adolescentes y Mujeres Ausentes, acreditaron con suficientes datos de prueba, la posible participación del imputado en la desaparición de la mujer de 33 años de edad, quien fue vista por última ocasión el 05 de agosto del 2026, en la colonia Misael Núñez, en la ciudad de Chihuahua.

La desaparición de la víctima, fue reportada por sus familiares ante la representación social, el 10 de agosto de 2026, y, a través de la investigación ministerial, análisis del entorno y diligencias, permitieron establecer que el imputado fue la última persona que tuvo contacto con ella, y hasta hoy se desconoce su paradero.

El Juez de Control conocedor de la causa penal, consideró los antecedentes de investigación expuestos por el agente del Ministerio Público, para resolver la situación jurídica del imputado, a quien impuso la medida cautelar de prisión preventiva en el Cereso número uno.

Cabe mencionar que el imputado fue detenido mediante una orden de aprehensión cumplimentada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, el 30 de octubre del 2026, en la colonia Laderas de San Guillermo, en el municipio de Aquiles Serdán.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).