Obtiene FDZC vinculación a proceso de imputado por robo agravado en Delicias

– Era considerado sujeto de interés prioritario debido a varias carpetas abiertas en su contra.

La Fiscalía de Distrito Zona Centro (FDZC), a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo en Delicias, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Jesús Manuel V. G., alias “El Razer”, por el delito de robo agravado, cometido a local comercial.

Los datos de prueba expuestos por el agente del Ministerio Público, fueron suficientes para acreditar la probable responsabilidad del imputado, ante el Juez de Control del Distrito Judicial Abraham González conocedor de la causa penal 320/2026.

En la investigación ministerial se estableció que el 30 de junio de 2025, Jesús Manuel V. G., alias “El Razer”, en compañía de otra persona, causó daños un local comercial, ubicado en la avenida Tecnológico, de la colonia Lotes Urbanos, en la ciudad Delicias, y sustrajeron, 80 cubetas que contenían productos como, desinfectante, gel antibacterial, jabón líquido, Suavitel, Armor All, brillo para llantas, magnetizador para piso, entre otros.

Así como también una televisión de 32 pulgadas marca TLC Smart TV, una computadora portátil marca Lenovo, dos terminales bancarias, una fija y una móvil y 10 mil pesos en efectivo.

Con base en las indagatorias, realizadas en coordinación entre oficiales de la Agencia Estatal de Investigación de la Unidad Especializada, y de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, se solicitó una orden de aprehensión con la que fue detenido el imputado el 17 de julio de 2026, y fue llevado a la audiencia de formulación de imputación.

El Juez de Control, impuso la medida cautelar de prisión preventiva al imputado, resolvió su situación jurídica y fijó un plazo de meses para el cierre de la investigación complementaria.

Cabe señalar que el imputado era considerado como sujeto de interés prioritario, por su alta reincidencia en este tipo de delitos, y los antecedentes penales que tiene.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de investigar y perseguir los delitos, así como de llevar ante la justicia a quienes atentan contra el patrimonio de las y los chihuahuenses.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).