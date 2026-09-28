Nuevo sistema de semaforización comenzará antes de diciembre

El subsecretario de Movilidad, César Komaba Quezada dio a conocer que el sistema de semaforización esta en proceso para realizarse en los próximos meses, reitera que quedará listo antes del mes de diciembre.

“Están ahorita en proceso, no sé como va por el momento, pero debe de quedar antes de diciembre, vamos a ver el proceso para hacerlo próximamente”, comentó.

En este sentido destacó que existen 300 cruceros en la ciudad que presentan problemática y se les dará seguimiento con un nuevo sistema de semaforización con recursos del Gobierno del Estado.

Se espera que se den las bases próximamente para comenzar la primera etapa para contar con semáforos dignos y funcionales.