Frente frío refrescará temperatura para el martes, señala Protección Civil

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) dio a conocer que derivado de un frente frío que ingresará a la entidad, se prevé un refrescamiento en las temperaturas del martes y miércoles.

Ildelfonso Díaz, meteorólogo de la Coordinación señaló que en el caso de Ciudad Juárez habría una disminución de hasta 5°C centígramdos para mañana pues mientras este lunes se prevé una máxima de 30°C, para el martes se registraría una máxima de 25°C.

Asimismo, el frente frío aunado a los remanentes del Huracén Polo provocarían fuertes vientos con rachas de hasta 75 kilómetros por hora en la entidad, con probabilidad de tolvaneras en diversos tramos carreteros.

Además, se prevén fuertes lluvias que podrían dejar inundaciones en la región de Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes, en función del historial que se presentó en 2025 cuando dos huracanes más impactaron en las costas de Baja California, Baja California Sur y Sonora.