Dictamen para dotar de autonomía a la FGE se subiría al Pleno la próxima semana; confirma Alfredo Chávez pláticas con el PT

Alfredo Chávez, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de Chihuahua, informó que podría ser la semana entrante cuando el dictamen para dotar de autonomía a la Fiscalía General del Estado se suba al Pleno para ser votado, además, confirmó que continúa las negociaciones y que incluso han existido pláticas con el PT.

“Ha habido acercamiento con todos los grupos parlamentarios, y según información del presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, el diputado Guillermo Ramírez, convocará a reunión, por lo que estaremos en posibilidades muy probablemente de la siguiente semana subirlo al Pleno”, señaló Chávez Madrid.

Asimismo, el líder de la bancada panista agregó que mucho que “este dictamen presenta ciertas dificultades técnicas porque estamos preparando una Ley muy importante para darle vida autónoma. Entonces, por eso es que hemos tardado, porque hay temas que tenemos que zanjar y tenemos que ponernos de acuerdo en la construcción de este dictamen”.

Alfredo Chávez reconoció que ha “platicado con el PR, con MC, con el PRI, con el Verde, estamos todavía en las negociaciones, estamos todavía en los convencimientos, pero estamos avanzando. Yo confío en que esta reforma no obedece, y lo quiero volver a repetir, no obedece a un tema político electoral, obedece a que nos faltan cinco estados. Entonces, por supuesto que estamos ya al cuarto para las dos, esto lo entiendo, y entiendo también la grilla o la especulación que se pueda, pero es un tema fundamental para el desarrollo de la vida institucional del Estado. Porque si estamos nosotros buscando fortalecer las instituciones de seguridad y justicia, tenemos que dar este paso a la autonomía. Yo he platicado con la presidenta del PT, Tania Aguilar y la diputada Irlanda Márquez”.